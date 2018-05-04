В Астраханской области задержали работорговца из Узбекистана

Гражданина Узбекистана арестовали во время пограничного контроля пассажирских поездов.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Астраханской области в пункте пропуска "Аксарайский" пограничники задержали узбекистанца, находящегося в международном розыске по подозрению в торговле людьми.

Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области.

"Уроженец Узбекистана четыре года находился в межгосударственном розыске. Мужчина подозревается в торговле людьми, но несколько лет скрывался от следствия своей страны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранца арестовали во время пограничного контроля пассажирских поездов.