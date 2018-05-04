В Тверской области узбекистанца будут судить за хранение наркотиков

Ранее сотрудники СГБ изъяли психотропные препараты на сумму более 290 миллионов сумов в городе Коканде Ферганской области.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Тверской области 50-летнего узбекистанца будут судить за приобретение и хранение наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сотрудники СГБ изъяли психотропные препараты на сумму более 290 миллионов сумов в городе Коканде Ферганской области. За контрабанду ядовитых веществ злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

По данным Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками при кабмине республики, число наркопреступлений в Узбекистане в 2017 году снизилось на 18,3% по сравнению с 2016 годом — до 5,4 тысячи.