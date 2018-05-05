С небывалым размахом: как начальник ж/д станции брал взятки с каждого вагона

Мужчина установил таксу за каждый железнодорожный вагон в размере 200 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Бухаре за взятки задержан начальник железнодорожной станции.

Как сообщает пресс-служба областного УВД, следствие установило, что начальник ж/д станции на регулярной основе в качестве взятки брал по 200 тысяч сумов с каждого грузового вагона.

"Начальник Каганского железнодорожного вокзала К.М., 1979 года рождения, постоянно требовал у ответственных лиц, принимающих и сдающих груз, по 200 тысяч сумов за каждый вагон", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Пострадавшие были вынуждены обратиться с заявлением в органы внутренних дел.

К.М. был задержан в его собственном кабинете с поличным: он получал 200 тысяч сумов за грузовой вагон Бухарского нефтеперерабатывающего завода.

В настоящее время ведется следствие. Оперативники выясняют все обстоятельства данного дела. Возбуждено уголовное дело.