Водитель такси из Узбекистана изнасиловал в Москве нетрезвую клиентку

Происшествие произошло в машине узбекистанца возле одного из жилых домов на Ленинградском шоссе.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Водитель такси — гражданин Узбекистана, изнасиловал пассажирку, которая ехала в его машине.

© Sputnik / Артем Житенев Пассажир такси выстрелил в голову водителю-узбекистанцу

Шестого апреля в дежурную часть обратилась 23-летняя девушка, которая сообщила правоохранителям об изнасиловании таксистом. Пострадавшая рассказала, что накануне веером она подверглась нападению водителя такси, припаркованного у шестого дома по Ленинградскому шоссе, назвала цвет машины и номер. Поскольку девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, она не смогла дать отпор насильнику, передает Пятый канал.

Недавно подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции. Это 26-летний молодой человек, уроженец Узбекистана. Он был пойман там же, где было совершено преступление.