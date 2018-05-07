Водитель такси из Узбекистана изнасиловал в Москве нетрезвую клиентку

Шестого апреля в дежурную часть обратилась 23-летняя девушка, которая сообщила правоохранителям об изнасиловании таксистом. Пострадавшая рассказала, что накануне веером она подверглась нападению водителя такси, припаркованного у шестого дома по Ленинградскому шоссе, назвала цвет машины и номер. Поскольку девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, она не смогла дать отпор насильнику, передает Пятый канал.
Недавно подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции. Это 26-летний молодой человек, уроженец Узбекистана. Он был пойман там же, где было совершено преступление.
Прокуратура предъявила обвинения Арманду Де Декеру в том, что он якобы оказал давление на министра юстиции Бельгии, чтобы тот снял уголовное преследование с Шодиева, который договорился о продаже Казахстаном Франции 45 вертолетов.