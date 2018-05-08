ФСБ задержала узбекистанца по делу об убийстве по неосторожности

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Пограничники задержали в Астраханской области иностранного гражданина, который больше года находился в межгосударственном розыске по подозрению в причинении смерти по неосторожности.Погрануправление ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области. Задержанный передан сотрудникам полиции.
На прошлой неделе в пункте пропуска "Аксарайский" пограничники также задержали узбекистанца, который четыре года находился в межгосударственном розыске по делу о торговле людьми. Еще один задержанный — гражданин Украины, разыскиваемый с 1995 года. Будучи медицинским работником, он совершил непрофессиональные действия, повлекшие тяжкие последствия для несовершеннолетнего, считают правоохранители.