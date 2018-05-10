В Новосибирской области студент колледжа покончил с собой во время занятий

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Студент филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина в городе Барабинске в четверг во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством, сообщает облправительство.

"Глава Новосибирской области Андрей Травников срочно выехал в Барабинский район, где сегодня утром произошла трагедия в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что врио губернатора Травников отменил запланированную ранее поездку в Ордынский район и вылетел в Барабинск. Подробности произошедшего выясняются.

"На место также направляются члены рабочей комиссии по проведению оперативного расследования ЧП, которая была создана по поручению главы региона. Комиссию возглавил заместитель министра образования Новосибирской области — начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Андрей Головнин. Кроме этого, на место трагедии срочно выехали члены комиссии по делам несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

Состояние здоровья пострадавшего студента находится под особым контролем Минздрава региона, отметили в пресс-службе облправительства.