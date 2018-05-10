Пострадавший в ДТП на улице Ташкента мужчина был доставлен в больницу с различными травмами.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Ташкенте пассажирский автобус сбил пешехода, сообщает Uznews.

ДТП произошло в Юнусабадском районе столицы Узбекистана, рейсовый автобус №24 сбил 33-летнего мужчину. Пешеход был доставлен в реанимацию медучреждения с диагнозом "закрытая травма живота, разрыв внутренних органов, травма головы и лба".

Ранее в Наманганской области водитель "Нексии" сбил инспектора Янгикурганского района Наманганской области Ш.Мухсинова, который стоял возле дороги.

В последние годы многие крупные города Узбекистана столкнулись с тем, что активными нарушителями ПДД стали не только водители, но и пешеходы. Особенно эта проблема захлестнула Ташкент, где власти стали устанавливать железные разделительные барьеры, чтобы не давать людям перебегать дороги в неположенных местах.