Жертвами двух атак в столице Афганистана стали 10 человек, 23 пострадали

Два взрыва прогремели в среду у полицейских участков в разных частях Кабула, ответственность за вторую атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Число погибших в результате двух взрывов, которые произошли накануне в столице Афганистана Кабуле, увеличилось до десяти, еще 23 человека пострадали.

© Sputnik / В. Киселев Взрыв в Афганистане: восемь погибших

Два взрыва прогремели в среду у полицейских участков в разных частях Кабула. Поступали сообщения о стрельбе в зоне взрывов. Ранее сообщалось, что жертвами одной из этих атак, ответственность за которую взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ), стали два человека, еще двое были ранены.

По данным агентства Пажвак, атаки произошли в районах Шахри-нав и Дашти-Барчи. Ответственность за вторую атаку в районе Шахри-нав взяло на себя радикальное движение "Талибан", пишет РИА Новости.