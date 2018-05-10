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Афганские силы безопасности прибывают на место нападения и обстрела в Кабуле

Жертвами двух атак в столице Афганистана стали 10 человек, 23 пострадали

REUTERS / Mohammad Ismail
Происшествия
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Два взрыва прогремели в среду у полицейских участков в разных частях Кабула, ответственность за вторую атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Число погибших в результате двух взрывов, которые произошли накануне в столице Афганистана Кабуле, увеличилось до десяти, еще 23 человека пострадали.

Исламская Республика Афганистан, архивное фото
© Sputnik / В. Киселев
Взрыв в Афганистане: восемь погибших
Два взрыва прогремели в среду у полицейских участков в разных частях Кабула. Поступали сообщения о стрельбе в зоне взрывов. Ранее сообщалось, что жертвами одной из этих атак, ответственность за которую взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ), стали два человека, еще двое были ранены.

По данным агентства Пажвак, атаки произошли в районах Шахри-нав и Дашти-Барчи. Ответственность за вторую атаку в районе Шахри-нав взяло на себя радикальное движение "Талибан", пишет РИА Новости.

Теги:
Борьба с терроризмом, Боевики, Афганистан



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