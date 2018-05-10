Жертвами двух атак в столице Афганистана стали 10 человек, 23 пострадали

Два взрыва прогремели в среду у полицейских участков в разных частях Кабула. Поступали сообщения о стрельбе в зоне взрывов. Ранее сообщалось, что жертвами одной из этих атак, ответственность за которую взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ), стали два человека, еще двое были ранены.
По данным агентства Пажвак, атаки произошли в районах Шахри-нав и Дашти-Барчи. Ответственность за вторую атаку в районе Шахри-нав взяло на себя радикальное движение "Талибан", пишет РИА Новости.