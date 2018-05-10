В Домодедове арестовали выходцев из ЦА за организацию нелегальной миграции

Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 322 части 1 УК РФ за организацию незаконной миграции. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Правоохранители задержали троих уроженцев Центральной Азии за организацию незаконной миграции в подмосковном Домодедове, сообщает пресс-служба отделения МВД России по Московской области.

Уточняется, что злоумышленники в возрасте от 23 до 37 лет за определенное денежное вознаграждение помогали нелегальным мигрантам встать на миграционный учет по фальшивым документам.

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"В ходе личного досмотра и по местам их проживания оперативниками обнаружены и изъяты подложные документы, необходимые для легализации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, большое количество поддельных печатей и штампов и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных, а также денежные средства, добытые преступным путем", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Изъятое имущество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время задержанные находятся под стражей.

Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 322 части 1 УК РФ за организацию незаконной миграции. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.