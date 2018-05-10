Узбекистан почувствовал очередное землетрясение в Афганистане

Магнитуда в эпицентре составила 6, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане, ощущалось в Узбекистане сегодня примерно 19:10 по Ташкенту, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентр землетрясения находился в 520 км к юго-востоку от Ташкента в горах Гиндукуш. Магнитуда в эпицентре составила 6.

В Ташкенте, Фергане, Джизаке, Самарканде, Карши ощущались подземные толчки силой в 3 балла, в Термезе — в 4 балла.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, 9 мая в Афганистане также произошло землетрясение магнитудой в 6,2, эпицентр находился в 546 км от Ташкента.