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Международный аэропорт Домодедово

В Домодедово таможенники изъяли у узбекистанки украшения на миллион рублей

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Гражданка Узбекистана заявила, что украшения подарил ей молодой человек, с которым она встретилась на отдыхе.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Сотрудники Домодедовской таможни изъяли ювелирные изделия на сумму более миллиона рублей у 24-летней узбекистанки, которая прилетела из Дубая. Об этом информирует пресс-служба Домодедовской таможни.

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Пресс-служба Домодедовской таможни
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Девушку остановили на зеленом коридоре. В ее ручной клади таможенники нашли кольцо и браслет Cartier и серьги.

"Гражданка Узбекистана заявила, что украшения подарил ее молодой человек, с которым она встретилась на отдыхе. Стоимость изделий, по словам пассажирки, ей неизвестна, документов на изделия она также не имела", — уточняется в сообщении.

Эксперты установили, что украшения выполнены из белого золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов.

Украшения изъяты, девушке грозит крупный штраф по ст. 16.2 КоАП РФ "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров".

Теги:
ювелирные украшени, таможенники, Домодедово



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