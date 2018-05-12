Автобус, едущий по Ахангаранскому шоссе, вылетел в канал возле светофора чуть ниже перекрестка "Крестик". По словам очевидцев, никто не пострадал, люди отделались испугом и промокли.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Ташкенте произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Фото: Водители Ташкента В Ташкенте рейсовый автобус вылетел в канал

Автобус, едущий по Ахангаранскому шоссе, вылетел в канал возле светофора чуть ниже перекрестка "Крестик". По словам очевидцев, никто не пострадал, люди отделались испугом и промокли.

© Sputnik / Сергей Кузнецов В Ташкенте пассажирский автобус сбил пешехода

Причиной ДТП мог стать пешеход, который выскочил на дорогу в неположенном месте.

При этом, сейчас Ахангаранское шоссе, рядом с которым возводится первая ветка кольцевого метро, больше похоже на одну большую пробку, особенно в часы пик.

В том месте, где автобус вылетел в канал, постоянно происходят аварийные ситуации из-за таксистов, собирающих людей, а также водителей 80 уровня, которые вместо полос пытаются проехать побыстрее вдоль обочины.