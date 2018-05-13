ЧП в центре Парижа: юноша напал с ножом на прохожих, есть погибший

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Мужчина с криками "Аллах Акбар" напал с ножом на прохожих в субботу, 12 мая, в центре Парижа.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Figaro, в результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали.
Двое из четырех пострадавших в результате инцидента, 34-летний мужчина и 54-летняя женщина, получили тяжелые ранения. Мужчину срочно прооперировали. Незначительные ранения получили 26-летняя женщина и 31-летний мужчина.
Сообщается, что напавший на прохожих был "выходцем из Чечни" 1997 года рождения.
"Полицейские смогли установить имя нападавшего. По информации радиостанции Europe 1, речь идет о выходце из Чечни примерно 20-летнего возраста", — говорится в сообщении.
Между тем радиостанция RTL сообщает, что родители молодого человека помещены под стражу.
Инцидент произошел около 21.00 во втором округе недалеко от Парижской оперы. Мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов.
Полиция ликвидировала злоумышленника.
Ответственность за инцидент взяла террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ), отмечают французские СМИ.