15:27 13 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Сотрудники жандармерии

ЧП в центре Парижа: юноша напал с ножом на прохожих, есть погибший

© Sputnik / Ирина Калашникова
Происшествия
Получить короткую ссылку
118 0 0

Нападавший – 20-летний выходец из Чечни, его родители помещены под стражу. Злоумышленник ликвидирован.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Мужчина с криками "Аллах Акбар" напал с ножом на прохожих в субботу, 12 мая, в центре Парижа.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Figaro, в результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали.

Двое из четырех пострадавших в результате инцидента, 34-летний мужчина и 54-летняя женщина, получили тяжелые ранения. Мужчину срочно прооперировали. Незначительные ранения получили 26-летняя женщина и 31-летний мужчина.

Сообщается, что напавший на прохожих был "выходцем из Чечни" 1997 года рождения.

"Полицейские смогли установить имя нападавшего. По информации радиостанции Europe 1, речь идет о выходце из Чечни примерно 20-летнего возраста", — говорится в сообщении.

Автомобиль французской полиции
MATTHIEU ALEXANDRE / AFP
Мужчина во Франции захватил заложников и требует освобождения Абдеслама
Молодой мужчина не имел при себе никаких документов, но следователи установили его личность благодаря отпечаткам пальцев.

Между тем радиостанция RTL сообщает, что родители молодого человека помещены под стражу.

Инцидент произошел около 21.00 во втором округе недалеко от Парижской оперы. Мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов.

Полиция ликвидировала злоумышленника.

Ответственность за инцидент взяла террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ), отмечают французские СМИ.

Теги:
Париж, Франция, Преступление, закон и правосудие



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Стеклянный мост в национальном павильоне Казахстана
    После ЭКСПО

    Почему закрыли Арт-центр и как изменится территория ЭКСПО в Астане, узнали корреспонденты Sputnik Казахстан.

  • В международном аэропорту Манас появилась новая фотозона — экостена
    Фото на память

    В международном аэропорту Бишкека "Манас" появилась новая зона для селфи, где пассажиры могут сфотографироваться на скамейках на фоне зелени.

  • Открытие сборочного производства белорусских тракторов ОАО МТЗ в Гиссаре
    Таджикский "Беларус"

    В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко

  • Азербайджанец ухаживает за парком Героев
    Никто не забыт

    За пять лет пенсионер из азербайджанского Товуза превратил обветшавший парк Героев в зеленый уголок, ставший любимым местом отдыха для сотен жителей городка.

  • Кабель
    Гроза в офлайне

    Специалисты оператора связи "Белтелеком" обратились к абонентам с рекомендацией отключать модемы во время грозы.

  • Уничтожение клопов в Адзюбже
    По всем фронтам

    Замминистра сельского хозяйства Абхазии рассказал, как в республике идет борьба с мраморным клопом - опасным вредителем, который угрожает урожаю.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Халтмагийна Баттулги в рамках III Восточного экономического форума (7 сентября 2017). Владивоток, Россия
    До встречи в Сочи

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с новым премьером Армении Николом Пашиняном 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи.

  • Посол России в Латвии Евгений Лукьянов на церемонии захоронения останков советских воинов на братском кладбище в Ропажи
    История семьи

    Посол России в Латвии рассказал, что для него значит Великая Отечественная война, что о ней говорили ему родители, и как понимают это событие в истории его дети и внуки.

  • Волонтер из Литвы Иннокентий Зарецкий
    В ожидании праздника

    Волонтер из Литвы, который будет помогать на ЧМ-2018 в Калининграде, рассказал Sputnik о своих ожиданиях от предстоящей поездки в Россию.

  • доступ запрещен полиция
    Неподъемный кредит

    В Кишиневе мужчина застрелился в офисе кредитной компании — в этот день у него должны были отобрать квартиру в счет долга, который тот не успел погасить.

  • Трубы для Северного потока
    Будьте спокойны!

    Берлин успокоил страны Балтии относительно "Северного потока-2" и пообещал учесть их позицию в отношении проекта.

  • Акция в рамках Всемирного дня окружающей среды
    Берегите лес!

    Экологическая акция по очистке лесов от мусора пройдет в Северной Осетии в рамках "Всероссийского дня посадки леса".

  • Стеклянный мост в национальном павильоне Казахстана
    После ЭКСПО

    Почему закрыли Арт-центр и как изменится территория ЭКСПО в Астане, узнали корреспонденты Sputnik Казахстан.

  • В международном аэропорту Манас появилась новая фотозона — экостена
    Фото на память

    В международном аэропорту Бишкека "Манас" появилась новая зона для селфи, где пассажиры могут сфотографироваться на скамейках на фоне зелени.

  • Открытие сборочного производства белорусских тракторов ОАО МТЗ в Гиссаре
    Таджикский "Беларус"

    В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Певица Элени Фурейра (Кипр)
Финалисты Евровидения-2018
Екатеринбург Арена примет 4 матча чемпионата мира
"Екатеринбург Арена": стадион примет четыре матча Чемпионата мира
Таможенные правила России 2018 года
Как избежать приключений на границе: собираемся в Россию по всем правилам

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054