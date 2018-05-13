ЧП в центре Парижа: юноша напал с ножом на прохожих, есть погибший

Нападавший – 20-летний выходец из Чечни, его родители помещены под стражу. Злоумышленник ликвидирован.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Мужчина с криками "Аллах Акбар" напал с ножом на прохожих в субботу, 12 мая, в центре Парижа.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Figaro, в результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали.

Двое из четырех пострадавших в результате инцидента, 34-летний мужчина и 54-летняя женщина, получили тяжелые ранения. Мужчину срочно прооперировали. Незначительные ранения получили 26-летняя женщина и 31-летний мужчина.

Сообщается, что напавший на прохожих был "выходцем из Чечни" 1997 года рождения.

"Полицейские смогли установить имя нападавшего. По информации радиостанции Europe 1, речь идет о выходце из Чечни примерно 20-летнего возраста", — говорится в сообщении.

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Молодой мужчина не имел при себе никаких документов, но следователи установили его личность благодаря отпечаткам пальцев.

Между тем радиостанция RTL сообщает, что родители молодого человека помещены под стражу.

Инцидент произошел около 21.00 во втором округе недалеко от Парижской оперы. Мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов.

Полиция ликвидировала злоумышленника.

Ответственность за инцидент взяла террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ), отмечают французские СМИ.