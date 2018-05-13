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Мертвый человек на асфальте

В ДТП под Самаркандом погибли двое человек, еще двое пострадали

© Fotolia / Jan H. Andersen
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (128)
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В результате аварии различные травмы получили двое пассажиров легкового автомобиля.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Автомашина Spark на 25 километре автодороги Кушработ-Нурота столкнулся с автомобилем марки ZAZ.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, инцидент произошел 10 мая в Кошрабадском районе Самаркандской области.

"Водитель Spark не справился с управлением и выскочил на полосу встречного движения, по которой двигался автомобиль ZAZ. В результате произошло столкновение", — говорится в сообщении ведомства.

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В результате ДТП водитель автомашины Spark и его пассажир от полученных травм скончались в больнице.

Также двое пассажиров, получив телесные травмы, госпитализированы.

Ведется следствие. Причины произошедшего изучают специалисты.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (128)
Теги:
Самаркандская область, Узбекистан



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