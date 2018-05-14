Суд назначил виновным в смерти учительницы 2 года исправительных работ

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Завершились судебные процессы по делу о гибели 23-летней школьной учительницы из Каттакурганского района Дианы Еникеевой. Ее сбила грузовая машина, когда она вместе с коллегами занималась уборкой мусора на обочине магистральной дороги.

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Приговором Каттакурганского районного суда по уголовным делам Самаркандской области Акрам Эльмурадов (водитель грузового автомобиля) осужден к 6 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного статьей 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года, пишет "Газета.uz"

Адвокат и Акрам Эльмурадов 4 мая в апелляционном порядке подали жалобу о несогласии с вынесенным приговором. Ее рассмотрение в апелляционной инстанции Самаркандского областного суда по уголовным делам назначено на 22 мая.

Приговором Самаркандского областного суда по уголовным делам 10 мая Мусахану Музаффарову, работавшему заместителем хокима Каттакурганского района Самаркандской области по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительским делам, и Алишеру Джуманазарову, работавшему заведующим отделом народного образования Каттакурганского района Самаркандской области назначено наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в доход государства, все они также лишены права занимать руководящие должности сроком на год.

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Согласно определению суда, Мусахон Музаффаров, работавший заместителем хокима Каттакурганского района с 18 марта 2017 года по 6 апреля 2018 года, вышел за границы своих законных полномочий. 13-14 марта он поручил заведующему отделом народного образования Алишеру Жуманазарову распределить учителей и технических работников через директоров 98 школ и 12 профессиональных колледжей на участок магистральной трассы М-37 "Самарканд-Бухара-Туркменбаши". Трасса длиною 14 км проходит через махалли "Алижон", "Олмазор", "Навбахор", "Заркургон", "Зарафшон", "Корадарьё" и "Яккабог". Учителей и техработников привлекли к работам, не относящимся к их трудовой обязанности, — им было поручено очистить дорогу от сорняков, а также побелить деревья и разделительное бетонное ограждение.

Диана Еникеева была сбита грузовиком "КАМАЗ" под управлением Акрама Эльмуродова, когда переходила дорогу. Инцидент произошел 14 марта в 13:00 на 66-м км дороги М-37. У водителя не было документов, дающих право на управление автомобилем. Кроме того, по определению суда, обвиняемый грубо нарушил пункты 7 и 77 ПДД (водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения), а также не следовал условиям в пункте 1.2 приложения 2 ПДД (широкая сплошная линия — край проезжей части на автомагистралях).

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По данным судебного дела, Акрам Эльмуродов, увидев Диану Еникееву на левой стороне дороги у разделительного бетонного ограждения, не предпринял меры предосторожности. Хотя он имел возможность остановить машину или безопасно обойти, водитель не воспользовался ею и сбил Диану Еникееву, которая скончалась от тяжелых телесных травм.

Суд также частично удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны о возмещении Акрамом Эльмуродовым материального и морального ущерба на сумму 19,8 млн сумов и 25 млн сумов соответственно.