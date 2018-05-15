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В Ташкенте выгорела Газель

В Ташкенте выгорела "газель"

Фото: пресс-служба ГУВД
Происшествия
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Накануне утром в столице также выгорел автобус, следовавший по маршруту № 94. Это произошло в Чиланзарском районе на улице Заргарлик.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Ташкенте в очередной раз произошло ЧП с возгоранием транспортного средства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Накануне вечером, в 20:40, в Управление пожарной безопасности ГУВД Ташкента поступило сообщение о возгорании автомобиля марки "Газель" на Ташкентской кольцевой автодороге, возле ресторана "Эльбрус".

Автомобиль Газель полностью сгорел в Ташкенте
Фото: пресс-служба ГУВД
Автомобиль "Газель" полностью сгорел в Ташкенте

"Транспортное средство принадлежало частному предприятию. В предельно сжатые сроки возгорание было ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. Возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля. Причины выясняются", — отметили в ГУВД.

Напомним, что накануне утром в столице также выгорел автобус, следовавший по маршруту № 94. Это произошло в Чиланзарском районе на улице Заргарлик.

Пожарные прибыли на место в 8:34 утра и полностью потушили возгорание спустя шесть минут. Жертв и пострадавших зафиксировано не было. Предполагаемая причина возгорания — неисправность топливной системы. Правоохранительные органы проводят проверку по данному случаю.

Теги:
Ташкент, Узбекистан



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