В канале в Юнусабадском районе Ташкента обнаружили труп девушки

Возраст девушки примерно 25-30 лет, рост 167-169 см. Особых примет нет. На трупе обнаружен ряд предметов.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Правоохранительные органы столицы накануне обнаружили труп девушки в воде у берега канала Юкори Бозсу в Юнусабадском районе, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Возраст девушки примерно 25-30 лет, рост 167-169 см. Особых примет нет. На трупе обнаружен ряд предметов. В частности, на шее был треугольный кулон из металла светло-серого цвета с пятью прозрачными камушками на кожаном ремешке черного цвета. Также обнаружены тканевая заколка с бантиком красного цвета в белый горошек. На руках у девушки — маникюр фиолетового цвета", — отметили в ГУВД.

Фото: пресс-служба ГУВД В канале в Юнусабадском районе Ташкента обнаружили труп молодой девушки

Правоохранительные органы просят всех, кто может опознать указанные предметы, обратиться по телефону "102" или в ближайший отдел внутренних дел.