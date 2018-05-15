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Водный канал, протекающий рядом с многоэтажными домами в Ташкенте

В канале в Юнусабадском районе Ташкента обнаружили труп девушки

© CA-News
Происшествия
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Возраст девушки примерно 25-30 лет, рост 167-169 см. Особых примет нет. На трупе обнаружен ряд предметов.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Правоохранительные органы столицы накануне обнаружили труп девушки в воде у берега канала Юкори Бозсу в Юнусабадском районе, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Возраст девушки примерно 25-30 лет, рост 167-169 см. Особых примет нет. На трупе обнаружен ряд предметов. В частности, на шее был треугольный кулон из металла светло-серого цвета с пятью прозрачными камушками на кожаном ремешке черного цвета. Также обнаружены тканевая заколка с бантиком красного цвета в белый горошек. На руках у девушки — маникюр фиолетового цвета", — отметили в ГУВД.

В канале в Юнусабадском районе Ташкента обнаружили труп молодой девушки
Фото: пресс-служба ГУВД
В канале в Юнусабадском районе Ташкента обнаружили труп молодой девушки

Правоохранительные органы просят всех, кто может опознать указанные предметы, обратиться по телефону "102" или в ближайший отдел внутренних дел.

В канале в Юнусабадском районе Ташкента обнаружили труп молодой девушки
Фото: пресс-служба ГУВД
В канале в Юнусабадском районе Ташкента обнаружили труп молодой девушки
Теги:
Ташкент, Узбекистан, Бедствия и чрезвычайные происшествия



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