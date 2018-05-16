В Сырдарье мужчина до смерти избил собственного отца

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Сайхунабадском районе Сырдарьинской области произошло очередное жестокое преступление, сообщает корреспондент Sputnik.

По данным местного РОВД, 10 мая гражданин Х.Д., проживающий по улице Фидокорлар, в ходе скандала избил собственного отца П.Д.

"В результате, пострадавший был госпитализирован и, не смотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался. В настоящее время Х.Д. задержан, правоохранительные органы проводят следственные мероприятия", — отметили в МВД республики.

При этом, 9 мая еще один подобный случай произошел в Андижанской области.

В Исбосканском районе узбекистанец Х.А. в своем доме в результате семейной ссоры задушил родного отца О.А. В настоящее время преступник задержан.