Вылетевший в Узбекистан пассажирский самолет экстренно сел в Екатеринбурге

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В ночь с 15 на 16 мая пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший из Екатеринбурга в Самарканд, совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово.

По информации пресс-службы уральского следственного управления на транспорте СКР, лайнер был вынужден приземлиться из-за технической неисправности.

На борту находилось 47 человек, включая шесть членов экипажа. При посадке никто не пострадал, воздушное судно не получило повреждений.

Следственный комитет проводит проверку случившегося.