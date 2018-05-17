Ранее узбекские СМИ заявили, что в Китабском районе Кашкадарьинской области из-за селей пострадали более 200 домов и жители пяти махаллей.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Кашкадарьинской области жертвами селей стали пять человек, передает МЧС республики.

© Sputnik / Владимир Семенюк Более 200 домов в Кашкадарьинской области пострадали от селей

"16 мая в 06:30 в н.п. "Мирзатук", ССГ "Сариққамиш" Чиракчинского района в результате проливных дождей образовавшимся селевым потоком унесло жизни пяти человек", — говорится в сообщении.

Ранее узбекские СМИ заявили, что в ночь с 13 на 14 мая в Китабском районе Кашкадарьинской области прошли сильные дожди и из-за селей пострадали более 200 домов и жители пяти махаллей.

Кроме того, потоки смыли 12 мостов, нарушена связь между селами, временно приостановлено движение в этом районе.