Мигрант отправился под суд за убийство хозяина квартиры блином от штанги

Мигрант во время конфликта нанес несколько ударов гимнастической гирей весом 16 килограмм по голове владельца квартиры, а также 8-килограммовым блином от штанги, после чего украл ноутбук, сотовый телефон и наручные часы и уехал из квартиры.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Нелегальный мигрант из Центральноазиатской республики убил и обокрал мужчину в Ленинградской области, у которого снимал часть квартиры.

Гражданин одной из среднеазиатских республик приехал в Россию в мае 2017 года, не оформлял разрешения на работу и патента, а также не находился на учете в миграционной службе.

В конце декабря иностранец проживал в съемной квартире в поселке Волочаевка Выборгского района Ленинградской области у своего 55-летнего знакомого — гражданина Белоруссии, занимавшегося строительными и ремонтными работами.

"В ходе конфликта, возникшего на почве личной неприязни, обвиняемый нанес несколько ударов гимнастическим блином от штанги весом 8 килограмм и гимнастической гирей весом 16 килограмм по голове своей жертвы, а затем дважды ударил потерпевшего кухонным ножом в шею. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", — передает пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области.

Затем мужчина забросал тело погибшего одеялами и уехал в Петербург. При этом он украл ноутбук, сотовый телефон и наручные часы погибшего, а также наличные деньги. Сейчас подозреваемый находится под стражей.