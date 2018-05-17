"Нексия", ставшая причиной вылета автобуса в канал, оказалась фейком

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В прошедшую субботу одной из главных новостей в столице стал вылет рейсового автобуса с пассажирами в канал, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
активно ищут водителя данного автомобиля. Однако в четверг представители ГУВД опровергли эту информацию.
"Что касается дорожно-транспортного происшествия с автобусом Исузу", то сейчас проводится процедура дознания и выясняется истинная причина случившегося. Информации о том, что о виновником ДТП стал автомобиль марки "Нексия" у правоохранительных органов нет", — отметила замначальника Информационного мультимедийного центра ГУВД Ташкента Ирина Сайфутдинова.
Напомним, что ДТП произошло 12 мая в 15:20 в Яшнабадском районе. Водитель автобуса № 119, не справившись с управлением, вылетел в канал. К счастью, жертв удалось избежать, трое пассажиров получили легкие телесные повреждения, им была оказана амбулаторная медицинская помощь. Водитель, также получивший легкие телесные повреждения, был госпитализирован.