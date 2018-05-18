В Ташкентской области столкнулись поезд и грузовик: водитель авто погиб

Автомобиль на неохраняемом железнодорожном переезде не пропустил электровоз.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Кибрайском районе Ташкентской области на 4402 километре железной дороги "Бузсув-Окковок" столкнулись поезд и грузовик.

Как сообщает МВД Узбекистана, автомобиль марки MAN, проезжая через неохраняемый железнодорожный переезд, не пропустил движущийся электровоз, в результате, произошла авария.

Водитель авто получив травмы и умер на месте происшествия.

Напомним, в октябре 2017 года во Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, двое водителей — граждане Казахстана.