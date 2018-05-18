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Патрульная машина узбекской милиции

Правоохранители опознали труп девушки, найденный в канале в Ташкенте

AP Photo
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (131)
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Напомним, что тело девушки было обнаружено 14 мая. Как отмечали правоохранители, ее возраст составляет примерно 25-30 лет.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Правоохранительные органы опознали труп девушки, который был найден на днях в воде у берега канала Юкори Бозсу в Юнусабадском районе, сообщает корреспондент Sputnik.

"Личность девушки установлена, сейчас проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. В интересах следствия мы пока не можем раскрыть другие данные об этом происшествии", — рассказал в ходе брифинга замначальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев.

Напомним, что тело девушки было обнаружено 14 мая. Как отмечали правоохранители, ее возраст составляет примерно 25-30 лет, рост 167-169 см.

На трупе был обнаружен ряд предметов. В частности, на шее — треугольный кулон из металла светло-серого цвета с пятью прозрачными камушками на кожаном ремешке черного цвета. Также обнаружены тканевая заколка с бантиком красного цвета в белый горошек. На руках у девушки был маникюр фиолетового цвета.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (131)
Теги:
ГУВД Ташкента, Ташкент



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