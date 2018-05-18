Количество преступлений среди несовершеннолетних снизилось почти на 36%

Уменьшилось также количество правонарушений, в которых совершеннолетние выступали в качестве соучастников.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в течение года снизилось на 35,9%, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.

К 1 мая этого года на совести несовершеннолетних 239 преступлений, тогда как на 1 мая 2017 года эта цифра составляла 373 правонарушения. Количество преступлений, в которых несовершеннолетние выступали в качестве соучастников снизилось за этот период на 37,9% (с 466 на 1 мая 2017 года до 289 на 1 мая 2018 года).

Число случаев суицида среди несовершеннолетних в период с 1 мая 2017 по 1 мая 2018 года уменьшилось на 10 — со 163 до 153.

Для девушек прошли 1447 пропагандистских мероприятий, на которых им рассказали о негативных последствиях ранних браков и установленную за это законом ответственность. Удалось предупредить 107 случаев ранних браков, по трем случаям 7 виновных лиц были привлекли к административной ответственности.