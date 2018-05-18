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Проверка мясной продукции на рынках Узбекистана

На рынках Узбекистана с начала года изъяли более 17 тонн мяса и 25 тонн молока

Пресс-служба МВД Узбекистана
Происшествия
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Отдел по обеспечению карантинных мероприятий Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД и Государственный комитет ветеринарии провели 9034 специальных рейда.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. С начала 2018 года на рынках Узбекистана изъяли около 17,17 тонны мясных продуктов, 25,18 тонны молока и молочных продуктов и 87,4 тонны других видов непригодной для употребления продукции, непригодной для употребления, сообщается на сайте МВД.

Отдел по обеспечению карантинных мероприятий Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД и Государственный комитет ветеринарии провели 9034 специальных рейда. Из них 5115 — на рынках, 811 — на рынках скота и 3108 — в других местах. Удалось выявить 4211 правонарушителей, им выписаны штрафы на сумму 247,9 млн сумов.

На 19 карантинных постах с начала года проверили более 13 548 транспортных средств, выявлено 930 административных правонарушений, наложены штрафы на 43,7 млн сумов.

Теги:
МВД Узбекистана, Продукты питания



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