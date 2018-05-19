Иногда они возвращаются: директор автосалона в Ташкенте задержан за "шапку"

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Правоохранительные органы Ташкента задержали двух граждан, подозреваемых в мошенничестве с продажей автомобилей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Подобный вид мошенничества был распространен в стране пару лет назад до запуска новой электронной системы продажи авто. "Шапку" — своеобразную взятку работнику автосалона — давали за контракт на дефицитное авто или ускорение сроков его получения.
"Двое столичных жителей, один из которых имеет непосредственное отношение к сфере реализации автотранспорта, предлагали свою помощь в быстром приобретении автомобилей марки "Нексия-3" за вознаграждение в размере 3 тысяч долларов", — отметили в пресс-службе ГУВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 168 часть 2 (мошенничество) и 211 часть 2 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.