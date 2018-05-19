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7-миллиардный житель Земли родился в Калининграде

В Ташкенте задержали мать, пытавшуюся продать новорожденную дочь

© Sputnik / Игорь Зарембо
Происшествия
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Тема:
События Ташкента (50)
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Очередную попытку продажи новорожденного ребенка пресекли правоохранители столицы.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Сотрудники милиции Ташкента пресекли попытку продажи новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Воспитанники детского дома
© Sputnik / Константин Чалабов
Слезами младенца, или Письмо маме, которая меня продала
Как стало известно, мать девочки, родившейся 5 мая, пыталась продать ее за 4 тысячи долларов.

"В ГУВД Ташкента поступили сведения о том, что молодая женщина на территории столицы ищет покупателя для своего ребенка, которого она родила 5 мая. По полученной информации сотрудниками отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией УУР ГУВД Ташкента совместно с Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан был разработан план оперативных мероприятий", — говорится в сообщении.

В результате была задержана уроженка одного из районов Ташкентской области 23-летняя Хайринисо Ж.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 135 ("Торговля людьми") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Мать лишена родительских прав, ребенок передан в дом малютки.

Тема:
События Ташкента (50)

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Теги:
Ташкент, Узбекистан, Общество



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