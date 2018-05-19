Прокуратура возбудила уголовные дела в отношении учительниц, унижавших детей

Учительница начальных классов М.Хамидова 3 мая нарисовала двойки на лбах четырех ребят из 1 "Ж" класса, объяснив это тем, что они не выполнили домашнего задания.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В отношении учительниц, рисовавших двойки на лбах первоклашек, возбуждены уголовные дела, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Артем Креминский В Узбекистане учительницы рисовали двойки на лбах первоклашек

Прокуратура Бекабада завершила доследственную проверку по нашумевшему в социальных сетях инциденту, когда учительница школы №5 загрузила в интернет фотографии первоклассников с двойками на лбу.

Следствие выяснило, что третьего мая 2018 года учительница начальных классов М.Хамидова нарисовала двойки на лбах четырех ребят из 1 "Ж" класса, объяснив это тем, что они не выполнили домашнего задания.

"Узнав об этом, ее коллега С.Рахмонова, питающая неприязнь к Хамидовой, на следующий день позвала учеников к себе и вновь нарисовала двойки на лбах детей. Сфотографировав ребят, она выложила фото в интернет и написала, что двойки якобы были нарисованы Хамидовой", — отметили в прокуратуре.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что должностные лица школы похитили путем растраты более 21 миллиона сумов бюджетных средств.

По итогам проверки учителя М.Хамидова и С.Рахмонова были уволены. Директор школы Д.Бабамуратова и пять ее заместителей также лишились должностей за серьезные упущения в работе. Заведующий отделом народного образования Бекабада М.Кузибаев получил дисциплинарное наказание в виде выговора.

По обоим фактам возбуждено уголовное дело в соответствии, ведется предварительное следствие.