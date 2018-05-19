Прокуратура возбудила уголовные дела в отношении учительниц, унижавших детей

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В отношении учительниц, рисовавших двойки на лбах первоклашек, возбуждены уголовные дела, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Следствие выяснило, что третьего мая 2018 года учительница начальных классов М.Хамидова нарисовала двойки на лбах четырех ребят из 1 "Ж" класса, объяснив это тем, что они не выполнили домашнего задания.
"Узнав об этом, ее коллега С.Рахмонова, питающая неприязнь к Хамидовой, на следующий день позвала учеников к себе и вновь нарисовала двойки на лбах детей. Сфотографировав ребят, она выложила фото в интернет и написала, что двойки якобы были нарисованы Хамидовой", — отметили в прокуратуре.
Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что должностные лица школы похитили путем растраты более 21 миллиона сумов бюджетных средств.
По итогам проверки учителя М.Хамидова и С.Рахмонова были уволены. Директор школы Д.Бабамуратова и пять ее заместителей также лишились должностей за серьезные упущения в работе. Заведующий отделом народного образования Бекабада М.Кузибаев получил дисциплинарное наказание в виде выговора.
По обоим фактам возбуждено уголовное дело в соответствии, ведется предварительное следствие.