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Сотрудники министерства внутренних дел Чеченской Республики

При нападении боевиков на церковь в Грозном погибли три человека

© Sputnik / Саид Царнаев
Происшествия
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В результате проведенной спецоперации четверо нападавших были уничтожены.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Двое сотрудников полиции и один прихожанин погибли при нападении боевиков на церковь в Грозном, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Чечни.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил ранее журналистам, что четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате немедленно проведенной спецоперации все четверо были уничтожены, от полученных ранений скончался полицейский, один прихожанин получил ранения средней тяжести.

"Группа боевиков предприняла попытку проникнуть на территорию грозненской церкви Архангела Михаила. В ходе спецоперации по нейтрализации нападавших погибли двое сотрудников полиции. Они были прикомандированы в Чечне. Погиб также один прихожанин церкви", — сказал собеседник агентства.

В результате спецоперации были ранены еще двое полицейских. Источник сообщил об уничтожении четырех боевиков.

На месте происшествия проводятся оперативные мероприятия, работает следственная бригада.

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Теги:
нападение, Боевики, Грозный, Чеченская республика



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