Среди погибших при нападении на церковь в Грозном - гражданин Узбекистана

Ранее сообщалось, что в результате нападения убиты двое полицейских из ГУ МВД РФ по Саратовской области, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также убит один из прихожан храма.

ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. Установлена личность погибшего во время нападения на церковь в Грозном прихожанина, это житель Узбекистана, приехавший в Чечню искать родственников, его похоронят в республике, передает РИА Новости со ссылкой на архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама.

© Sputnik / Саид Царнаев При нападении боевиков на церковь в Грозном погибли три человека

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил журналистам, что четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате нападения убиты двое полицейских из ГУ МВД РФ по Саратовской области, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также убит один из прихожан храма. Его личность не была установлена.

"Это Артемий, он приехал из Узбекистана, здесь жил, искал родственников. У него нет тут родных, поэтому будем заниматься его похоронами", — отметил архиепископ.

Он подчеркнул, что епархия окажет финансовую и медикаментозную помощь раненным, находящимся в больнице.

По словам архиепископа, у него состоялся разговор с патриархом Кириллом, который передал всем православным жителям республики сохранять мир и спокойствие.