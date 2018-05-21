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Спутник_Кадыров о совершивших нападение на церковь в Чечне

Кадыров усомнился в вине ИГ в нападении на храм в Чечне

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Происшествия
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Он призвал "не переводить стрелки" на террористическую группировку в расследовании об атаке на церковь Архангела Михаила в Грозном.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президент Чечни Рамзан Кадыров призвал "не переводить стрелки на "Исламское государство" (организация запрещена в России, Узбекистане и ряде стран) в расследовании нападения на храм Архангела Михаила в Грозном, сообщает РИА Новости.

По его словам, "Исламское государство" или то, что от него осталось, торжествует, когда ему приписывают все и вся, поэтому эта версия нападения может увести расследование в неправильную сторону. Оперативная работа активно ведется и успешно продвигается, отметил глава Чечни.

Рамзан Кадыров добавил, что не исключает причастность группировки к ситуации, но оперативная информация указывает на других заказчиков.

Он пообещал самое суровое наказание, предусмотренное законом, для тех, кто причастен к инциденту.

В субботу четверо боевиков попытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре столицы Чечни. На место тут же прибыли правоохранители, в результате спецоперации нападавших ликвидировали. Погибли двое полицейских и один прихожанин, им оказался гражданин Узбекистана.

Ранее сообщалось, что погибшего звали Артемий, он приехал из Узбекистана в Чечню искать своих родственников. Его похоронами займется храм.

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Теги:
атака, Исламское государство, Рамзан Кадыров, Чеченская республика, Экстремизм



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