Погибшего при нападении на храм узбекистанца похоронят как мученика за веру

По словам архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама, погибшего звали Артемий, он приехал из Узбекистана, чтобы искать родственников в Чечне.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Погибшего во время нападения боевиков на грозненской храм Архангела Михаила узбекистанца похоронят на территории церкви как пострадавшего за веру, сообщает РИА Новости со ссылкой на настоятеля церкви отца Сергия.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного с целью захватить прихожан. В результате спецоперации все четверо нападавших были уничтожены. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате нападения убиты двое полицейских из ГУ МВД РФ по Саратовской области, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также убит один из прихожан храма.

По словам архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама, погибшего звали Артемий, он приехал из Узбекистана, искал родственников в Чечне. По его словам, родных в республике у погибшего не было и потому организацией похорон займется церковь.

"Брат Артемий будет похоронен на территории церкви, так же, как погибшие во время нападения на храм в Кизляре прихожане. Он погиб во время службы, на улице оказался случайно, возможно, вышел попить воды. Он пострадал за веру", — отметил священник.

Увидев боевиков во дворе, прихожанин начал убегать, один из нападавших последовал за ним. По мнению священника, это позволило отвлечь внимание боевиков и спасти жизнь других прихожан: услышав шум и крики "Аллаху акбар", находившиеся внутри храма успели закрыть двери.

© Sputnik / Саид Царнаев При нападении боевиков на церковь в Грозном погибли три человека

"Они пришли убить священника, его семью, прихожан. Стреляли в мою жену тоже, но она успела заскочить в столовую и спрятаться в подвале. Им было без разницы, кого убивать — мусульман или христиан. Ведь первый, с кем они расправились (полицейский из Саратова, охранявший храм. — Ред.), был мусульманином", — отметил отец Сергий.

Дату похорон он не сообщил, отметив, что церковь занимается подготовкой церемонии.