В Казахстане горит лес площадью 40 гектаров

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Крупный лесной пожар тушат в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба комитета по ЧС МВД РК.

Площадь горящего леса в настоящий момент составляет 40 гектаров. Пламя жилым массивам не угрожает, передает Sputnik Казахстан.

Для тушения природного пожара из Усть-Каменогорска в Семей вылетел вертолет МИ-8 с водосливным устройством, в также для помощи к месту тушения направлены два водовоза из ТОО "Зеленстрой".

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Работу пожарным усложняет сильный ветер и верховой пожар. Личный состав и сотрудники лесного хозяйства работают в условиях практически нулевой видимости из-за сильного задымления. По сведениям синоптиков, температура воздуха в лесной зоне в понедельник днем поднялась до 27 градусов выше нуля.

Пожар тушат более 130 человек. Для опашки земли направлены два трактора. Известно, что пожар местами наблюдается низовой, местами верховой, что в целом усложняет работу специалистам. На завтра синоптики прогнозируют порывистый ветер до 20 метров в секунду. Однако, в среду солнечная погода сменится дождем.