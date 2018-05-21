В Казахстане горит лес площадью 40 гектаров

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Крупный лесной пожар тушат в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба комитета по ЧС МВД РК.
Площадь горящего леса в настоящий момент составляет 40 гектаров. Пламя жилым массивам не угрожает, передает Sputnik Казахстан.
Для тушения природного пожара из Усть-Каменогорска в Семей вылетел вертолет МИ-8 с водосливным устройством, в также для помощи к месту тушения направлены два водовоза из ТОО "Зеленстрой".
Пожар тушат более 130 человек. Для опашки земли направлены два трактора. Известно, что пожар местами наблюдается низовой, местами верховой, что в целом усложняет работу специалистам. На завтра синоптики прогнозируют порывистый ветер до 20 метров в секунду. Однако, в среду солнечная погода сменится дождем.