Сотрудников автосалона в Ташкенте поймали на взятке

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Правоохранительные органы Ташкента задержали граждан, подозреваемых в мошенничестве с продажей автомобилей.
Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики, оперативное мероприятие было проведено 19 мая.
По данным оперативников, сотрудники ООО "Автотеххизмат" Чиланзарского района К. и Б. были задержаны в момент получения взятки в размере 900 долларов за помощь в покупке автомобиля марки Lacetti.
Департаментом Шайхантахурского районного отделения возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ООО "Автотеххизмат" по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
В данный момент проводятся следственные действия.
Напомним, на прошлой неделе директор другого автосалона в Ташкенте был задержан за "шапку".