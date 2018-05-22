Сотрудников автосалона в Ташкенте поймали на взятке

На прошлой неделе директор другого автосалона в столице был задержан за "шапку".

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Правоохранительные органы Ташкента задержали граждан, подозреваемых в мошенничестве с продажей автомобилей.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики, оперативное мероприятие было проведено 19 мая.

По данным оперативников, сотрудники ООО "Автотеххизмат" Чиланзарского района К. и Б. были задержаны в момент получения взятки в размере 900 долларов за помощь в покупке автомобиля марки Lacetti.

© Sputnik / Евгений Одиноков Иногда они возвращаются: директор автосалона в Ташкенте задержан за "шапку"

Департаментом Шайхантахурского районного отделения возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ООО "Автотеххизмат" по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В данный момент проводятся следственные действия.

Напомним, на прошлой неделе директор другого автосалона в Ташкенте был задержан за "шапку".