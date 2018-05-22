Под Ташкентом прокуратура расследует нарушения в сельском хозяйстве

Уголовные дела возбудили в отношении трех человек, их подозревают в уничтожении посевов хлопчатника и незаконной продаже земли.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Прокуратура Ташкентской области возбудила уголовные дела в отношении трех фермеров, сообщает портал "Новости Узбекистана".

По данным следствия, в Куйичирчикском районе руководитель хозяйства "Умархон Юсуфхон Агро Люкс" Сайдуллаев Х. самовольно перепахал и уничтожил более шести гектаров посевов хлопчатника. Он предполагал вырастить на этой территории другие растения.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Прокуратура выявила нарушения в школе-интернате под Ташкентом

Руководитель животноводческого хозяйства Шарапов Р. обманом продал 23 гектара земли, которые выделялись для кормовых культур. Сумма сделки — 39 миллионов сумов.

Директор фермерского хозяйства "Махкам Агро Файз" Ибрагимов Р. незаконно продал Бокиеву Р. девять гектаров земли, предназначенной для посева хлопчатника. Покупателя подозреваемый уверял, что территория выделена для выращивания овощей и бобовых. Следствие продолжается.

С конца апреля в Узбекистане проверяют качество зерновых и хлопка. Также с прошлого года узбекским фермерам и предприятиям запрещено размещать в одной области более десяти районированных сортов зерновых культур, а в одном районе — более пяти.