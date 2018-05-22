Под Ташкентом прокуратура расследует нарушения в сельском хозяйстве

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Прокуратура Ташкентской области возбудила уголовные дела в отношении трех фермеров, сообщает портал "Новости Узбекистана".
По данным следствия, в Куйичирчикском районе руководитель хозяйства "Умархон Юсуфхон Агро Люкс" Сайдуллаев Х. самовольно перепахал и уничтожил более шести гектаров посевов хлопчатника. Он предполагал вырастить на этой территории другие растения.
Руководитель животноводческого хозяйства Шарапов Р. обманом продал 23 гектара земли, которые выделялись для кормовых культур. Сумма сделки — 39 миллионов сумов.
Директор фермерского хозяйства "Махкам Агро Файз" Ибрагимов Р. незаконно продал Бокиеву Р. девять гектаров земли, предназначенной для посева хлопчатника. Покупателя подозреваемый уверял, что территория выделена для выращивания овощей и бобовых. Следствие продолжается.
С конца апреля в Узбекистане проверяют качество зерновых и хлопка. Также с прошлого года узбекским фермерам и предприятиям запрещено размещать в одной области более десяти районированных сортов зерновых культур, а в одном районе — более пяти.