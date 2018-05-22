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Изделие насвай

Около 130 кг насвая изъято у уроженца Узбекистана в Уфе

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Полицейские изъяли около 130 килограммов насвая (жевательного табака) у уроженца Узбекистана, незаконно торговавшего им в Уфе.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Насвай
CC BY-SA 4.0 / Mirzoulug'bek / Насвай
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"Сотрудниками отдела полиции №7 Управления МВД России по городу Уфе задержан 28-летний уроженец Республики Узбекистан, который в нарушение российского законодательства торговал насваем. В ходе дальнейших мероприятий в автомобиле обнаружено около 130 килограммов запрещенного к продаже вещества", — сказала она журналистам.

Как отметила Волк, в полицию сообщили о торговле наркотиками возле торгового центра в Советском районе Уфы. Прибывшие полицейские задержали злоумышленника и составили в отношении него два административных протокола, предусмотренные статьями "Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями" и "Мелкое хулиганство".

Насвай в количестве 130 килограммов полицейские нашли на следующий день на том же месте в багажнике автомобиля, водитель которого пытался скрыться от полиции.

"На правонарушителя составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ, по решению суда он находится в спецприемнике для арестованных в административном порядке. Установлено, что автомобиль принадлежит задержанному ранее за торговлю насваем мужчине", — добавила Ирина Волк.

Насвай
CC BY-SA 4.0 / Mirzoulug'bek / Насвай
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Согласно федеральному закону РФ "Технический регламент на табачную продукцию", насвай отнесен к табачным изделиям. При изготовлении этого вида жевательного табака используются известь и другое сырье. Оптовая и розничная торговля насваем в России запрещена.

Как поясняет медицина, употребление насвая может сначала привести к зависимости, а в дальнейшем к физическим недугам и нарушениям работы организма. Более того, табачная жевательная смесь содержит экскременты животных, поэтому при ее употреблении легко заразиться разнообразными кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями, включая вирусный гепатит.

Теги:
борьба с незаконным оборотом наркотиков



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