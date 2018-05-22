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Ржавое лезвие топора

Под Ташкентом нашли расчлененное тело девушки

© Flickr/ Maria
Происшествия
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Во время скандала подозреваемая облила кислотой лицо сотрудницы салона красоты, после чего ударила ножом в шею и расчленила тело топором.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Правоохранительные органы обнаружили на берегу реки "Чирчик" расчленённый труп девушки, упакованный в полиэтиленовые мешки, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ходе расследования выяснилось, что тело принадлежит гражданке Н.М., работавшей в салоне красоты Abror style в Сергелийском районе Ташкента. Она пропала без вести 16 февраля 2018 года. Тогда, по словам свидетелей, она вышла из салона с незнакомой женщиной и ушла в неизвестном направлении.

"В результате принятых мер стало известно, что гражданка М.А., прописанная в Сергелийском районе Ташкента и временно проживающая в Куйичирчикском районе Ташкентской области, в ходе скандала убила гражданку Н.М. В гневе она облила лицо Н.М. уксусной кислотой, ударила её ножом в плечо и шею, затем расчленила тело топором", — отметили в МВД.

После этого, основную часть тела убийца сбросила в реку "Чирчик", которая протекает по территории Куйичирчикского района, а остальные части трупа, предварительно упаковав их в полиэтиленовые мешки, бросила в заросли возле берега. В настоящее время гражданка М.А. задержана правоохранительными органами.

Теги:
Происшествие, труп, Узбекистан



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