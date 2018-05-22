В Чечне простились с погибшим при нападении на храм узбекистанцем

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Во вторник, 22 мая, на территории храма Архангела Михаила похоронили погибшего при нападении на церковь уроженца Узбекистана, сообщает РИА Новости.

Личность мужчины установили — его звали Артемием, он прибыл из республики в Чечню на поиск родственников. Родных он не нашел, поэтому похоронами занималась церковь.

Церемонию похорон проводил настоятель храма отец Сергий, также на ней присутствовали несколько десятков прихожан и муфтий республики Салах Хаджи Межиев. Он заявил, что нападавшие на храм не имели никакого отношения к религии.

Ранее сообщалось о решении архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама признать Артемия мучеником за веру. Мужчина погиб во время службы и на улице оказался случайно. Предположительно, вышел попить воды.

Четверо боевиков в субботу проникли в церковь Архангела Михаила в центре столицы Чечни с целью захватить прихожан. На место срочно прибыли спецслужбы, в результата операции все нападавшие были уничтожены, но погибли двое полицейских и один прихожанин.

Артемий пытался бежать, но один из боевиков последовал за ним. Это позволило отвлечь внимание преступников и спасти других прихожан.