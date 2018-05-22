Суд не удолетворил аппеляцию водителя, сбившего Диану Еникееву

Приговор оставили без изменений, Акрам Эльмурадов приговорен к шести годам лишения свободы по статье 226 Уголовного кодекса Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Каттакурганский районный суд Самаркандской области оставил без изменений приговор водителю, совершившему наезд на 23-летнюю учительницу Диану Еникееву, сообщается на странице суда в социальной сети Facebook.

Ранее Акрам Эльмурадов со своим адвокатом подавали апелляцию. Подсудимый просил облегчить наказание, сократить срок заключения и сумму морального ущерба. Суд не удолетворил прошение.

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Судебные процессы по делу о гибели Дианы Еникеевой завершились 14 мая, дело признали ЧП на производстве. Водителя КамАЗ признали виновным по статье 225 Уголовного кодекса Узбекистана "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств".

Его приговорили к шести годам лишения свободы и выплате материального и морального ущерба на сумму 19,8 миллиона сумов и 25 миллионов сумов соответственно.

Также Акрама Эльмурадова лишили право на управление транспортными средствами на три года.

© Sputnik / Евгений Одиноков Смерть учительницы Дианы Еникеевой признали ЧП на производстве

Подсудимый сбил Диану Еникееву на 66 километре дороги М-37, когда она переходила дорогу. Подсудимый не предъявил права на управление автобусом и, увидев девушку на левой стороне дороги, не предпринял меры предосторожности.Эльмурадов нарушил пункты 7 и 77 Правил дорожного движения — о превышении скорости.

Дело получило широкую огласку, так как, по одной из распостраняемых в соцсетях версий, погибшую привлекли к уборке территории перед визитом президента Шавката Мирзиёева в Самаркандскую область. Власти занялись вопросом, в мае правительство постановление "О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан".

В свою очередь отец погибшей заявлял, что хашар был общим и Диана занималась уборкой добровольно.