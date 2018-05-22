20:52 22 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Преступник за решеткой

Суд не удолетворил аппеляцию водителя, сбившего Диану Еникееву

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
Получить короткую ссылку
77 0 0

Приговор оставили без изменений, Акрам Эльмурадов приговорен к шести годам лишения свободы по статье 226 Уголовного кодекса Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Каттакурганский районный суд Самаркандской области оставил без изменений приговор водителю, совершившему наезд на 23-летнюю учительницу Диану Еникееву, сообщается на странице суда в социальной сети Facebook.

Ранее Акрам Эльмурадов со своим адвокатом подавали апелляцию. Подсудимый просил облегчить наказание, сократить срок заключения и сумму морального ущерба. Суд не удолетворил прошение.

Судебный молоток, архивное фото
© Sputnik / Андрей Старостин
Суд назначил виновным в смерти учительницы 2 года исправительных работ

Судебные процессы по делу о гибели Дианы Еникеевой завершились 14 мая, дело признали ЧП на производстве. Водителя КамАЗ признали виновным по статье 225 Уголовного кодекса Узбекистана "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств".

Его приговорили к шести годам лишения свободы и выплате материального и морального ущерба на сумму 19,8 миллиона сумов и 25 миллионов сумов соответственно.

Также Акрама Эльмурадова лишили право на управление транспортными средствами на три года.

Цветы и свечи
© Sputnik / Евгений Одиноков
Смерть учительницы Дианы Еникеевой признали ЧП на производстве

Подсудимый сбил Диану Еникееву на 66 километре дороги М-37, когда она переходила дорогу. Подсудимый не предъявил права на управление автобусом и, увидев девушку на левой стороне дороги, не предпринял меры предосторожности.Эльмурадов нарушил пункты 7 и 77 Правил дорожного движения — о превышении скорости.

Дело получило широкую огласку, так как, по одной из распостраняемых в соцсетях версий, погибшую привлекли к уборке территории перед визитом президента Шавката Мирзиёева в Самаркандскую область. Власти занялись вопросом, в мае правительство постановление "О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан".

В свою очередь отец погибшей заявлял, что хашар был общим и Диана занималась уборкой добровольно.

По теме

Хашары в Узбекистане будут проводить только с разрешения президента
Теги:
суд, Диана Еникеева, Узбекистан, Судебная система



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сильный дождь в Астане
    Удар стихии

    Гости и жители Астаны делятся фотографиями и видео внезапно обрушившегося на казахстанскую столицу урагана.

  • Туристы в национальном парке Ала-Арча. Архивное фото
    Кыргызстан ждет!

    Молодой предприниматель-кыргызстанец создал бесплатный онлайн-гид по родной стране для путешественников-иностранцев.

  • День памяти погибшим в ВОВ
    Военный скульптор

    Младший сержант Николай Усков создал десять скульптурных портретов героев СССР и России для Аллеи героев на территории 201-й военной базы в Таджикистане.

  • Пациент в больнице
    Жертвы трагедии

    Число жертв взрыва в кафе в столице Азербайджана выросло до трех человек – еще один пострадавший скончался в больнице.

  • Через полчаса после сообщения о взрыве пожар был ликвидирован
    Вытаскивал ребят

    Директор предприятия под Минском пострадал во время взрыва, спасая подчиненных – его доставили в больницу с ожогами.

  • Общественный транспорт
    Тариф отчаяния

    Водители маршруток Сухума вновь поехали, но по "новому" неофициальному тарифу. Как жители столицы отреагировали на это, читайте в материале Sputnik.

  • Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Только по-армянски

    Министр образования Армении Араик Арутюнян призвал граждан страны писать письма на государственном языке и рассказал, как выйти из РПА.

  • Владимир Линдерман на пикете у здания Полиции безопасности против ареста Александра Гапоненко
    Шито белыми нитками

    Защитник русских школ в Латвии Владимир Линдерман уверен, что его дело было шито белыми нитками и ни один разумный судья не стал бы держать его в тюрьме.

  • Встреча президента Литвы Дали Грибаускайте и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. 18.05.2018
    Русофобы атакуют

    Как Литва пытается испортить отношения Сербии и России, обещая Белграду покровительство в обмен на разрыв исторических связей с Москвой, - в материале Sputnik.

  • Корнелиу Дудник
    Без скандалов

    Депутат от Демократической партии Корнел Дудник рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему молдавский законодательный орган обходится без потрясений и драк.

  • Президент Украины Петро Порошенко и президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    Война и футбол

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась на Украину, где посетит зону боевых действий в Донбассе и финальный матч Лиги чемпионов в Киеве.

  • Открытая тренировка Мурата Гассиева
    Время и место

    Дата и место финального боя Гассиев-Усик Всемирной суперсерии по боксу определится уже завтра на специальной пресс-конференции.

  • Сильный дождь в Астане
    Удар стихии

    Гости и жители Астаны делятся фотографиями и видео внезапно обрушившегося на казахстанскую столицу урагана.

  • Туристы в национальном парке Ала-Арча. Архивное фото
    Кыргызстан ждет!

    Молодой предприниматель-кыргызстанец создал бесплатный онлайн-гид по родной стране для путешественников-иностранцев.

  • День памяти погибшим в ВОВ
    Военный скульптор

    Младший сержант Николай Усков создал десять скульптурных портретов героев СССР и России для Аллеи героев на территории 201-й военной базы в Таджикистане.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Буйство красок и воды: в Петергофе запустили фонтаны
Тракторные гонки в Ростове-на-Дону
Азарт и грязь: тракторные гонки в Ростове-на-Дону
Грязный воздух - невидимый убийца
Невидимый убийца больших городов

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054