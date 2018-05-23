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Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники

В Ташобласти подросток до смерти забил ножом сверстника

© Sputnik / Алексей Вовк
Происшествия
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Ссора между подростками возникла из-за оскорбления, было проведено собрание с участием преподавателей и учащихся колледжа, заместителя прокурора области, подросток задержан.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Бекабаде в ночь на 23 мая произошла очередное трагическое происшествие с участием подростков, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Несовершеннолетний учащийся третьего курса технико-экономического колледжа Ш.Эгамбердиев в результате конфликта нанес 19-летнему учащемуся А.Абдунабиеву пять ножевых ранений в область груди. В результате полученных ран мальчик скончался на месте.

Ржавое лезвие топора
© Flickr/ Maria
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"Ссора между подростками вспыхнула из-за оскорбления, прозвучавшего от Абдунабиева в сторону нападавшего. Следственное управление УВД Ташкентской области возбудило в отношении Ш.Эгамбердиева уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство). В настоящее время подросток задержан, ведется предварительное следствие", — отметил в Ташкентской областной прокуратуре.

По факту преступления в срочном порядке было проведено собрание с участием преподавателей и учащихся колледжа, заместителя прокурора области, руководителей соответствующих секторов Бекабада и Бекабадского района, а также других должностных лиц. На встрече был обсужден план мероприятий по предотвращению подобных инцидентов, проведены беседы и профилактическая работа с учащимися и педагогами.




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