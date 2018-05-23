В Ташобласти подросток до смерти забил ножом сверстника

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Бекабаде в ночь на 23 мая произошла очередное трагическое происшествие с участием подростков, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Несовершеннолетний учащийся третьего курса технико-экономического колледжа Ш.Эгамбердиев в результате конфликта нанес 19-летнему учащемуся А.Абдунабиеву пять ножевых ранений в область груди. В результате полученных ран мальчик скончался на месте.
По факту преступления в срочном порядке было проведено собрание с участием преподавателей и учащихся колледжа, заместителя прокурора области, руководителей соответствующих секторов Бекабада и Бекабадского района, а также других должностных лиц. На встрече был обсужден план мероприятий по предотвращению подобных инцидентов, проведены беседы и профилактическая работа с учащимися и педагогами.