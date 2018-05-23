21:39 23 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Проверка долларов на подлинность

С начала 2018 года из незаконного оборота изъято 1,35 миллиона долларов

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
Получить короткую ссылку
7 0 0

Департамент по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями и легализацией преступных доходов выявил 1099 нарушений закона.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Генпрокуратура Узбекистана с начала 2018 года изъяла из незаконного оборота 1,3 млн сумов и 3,2 млрд долларов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Проведены широкомасштабные оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту иностранной валюты, в результате которых выявлено 1099 нарушений закона", — говорится в сообщении.

В результате оперативных мероприятий сотрудникам прокуратуры удалось выявить 20723 нарушения, раскрыть 1361 преступление и завести 1354 административных дела. Возбуждено 202 уголовных дела, связанных с нарушением прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

Департамент правовой и практической помощи физическим и юридическим лицам помог узаконить деятельность 1391 субъекта и создать 1452 новых рабочих места.

 

 

По теме

Центробанк озвучил, сколько валюты приобрели узбекистанцы за январь-апрель
Узбекская милиция взяла с поличным группу валютчиков
Центробанк Узбекистана рассказал, какие суммы в валюте можно снимать с карт
Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Валютный рынок, Преступление, закон и правосудие



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сотрудники правоохранительных органов в Ереване
    Всем прощаем!

    Полиция Армении простит гражданам штрафы за мелкие нарушения правил дорожного движения на сумму 28,5 миллиона долларов.

  • Александр Куркин и Андрей Попко выпущены из следственного изолятора
    Свободны!

    Рижский суд оправдал россиян, которые в 2015 году проникли на латвийскую базу НАТО и вывесили флаг цветов георгиевской ленты.

  • Мины минувшей войны
    На пороховой бочке

    В Литве полиция нашла у фермера несколько мин и авиабомбу советских времен - на мужчину пожаловались его соседи, которые боялись жить рядом с ним.

  • Мужчины ловят рыбу в реке
    Клева не будет

    Молдавские пограничники провели рейды по борьбе с незаконной рыбалкой в водоемах, расположенных в непосредственной близости от линии госграницы.

  • Флаг России на здании посольства в Таллинне
    Не договоримся

    Пока Таллинн проводит русофобскую политику, ратифицировать договор о границе между Эстонией и Россией не удастся, заявили в российском посольстве.

  • Башня в селе Корнис Знаурского района
    К истокам

    О целесообразности перехода к исконному звучанию осетинских фамилий и о законе "Об осетинских фамильных именах" в Южной Осетии, читайте в репортаже Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Машрук Ахмед, Бангладеш. Снимок В убежище любой ценой. Категория Главные новости, серии.
Мир сквозь фотокамеру лауреатов конкурса Андрея Стенина
Адвокат навестил Кирилла Вышинского в СИЗО
Адвокат Вышинского: Кирилл держится молодцом
Грязный воздух - невидимый убийца
Невидимый убийца больших городов

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054