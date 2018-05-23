С начала 2018 года из незаконного оборота изъято 1,35 миллиона долларов

Департамент по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями и легализацией преступных доходов выявил 1099 нарушений закона.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Генпрокуратура Узбекистана с начала 2018 года изъяла из незаконного оборота 1,3 млн сумов и 3,2 млрд долларов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Проведены широкомасштабные оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту иностранной валюты, в результате которых выявлено 1099 нарушений закона", — говорится в сообщении.

В результате оперативных мероприятий сотрудникам прокуратуры удалось выявить 20723 нарушения, раскрыть 1361 преступление и завести 1354 административных дела. Возбуждено 202 уголовных дела, связанных с нарушением прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

Департамент правовой и практической помощи физическим и юридическим лицам помог узаконить деятельность 1391 субъекта и создать 1452 новых рабочих места.