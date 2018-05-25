В Самарканде "Дамас" насмерть сбил сотрудника ДПС

Инспектор дорожно-патрульной службы пытался остановить водителя за разговор по телефону, но он не подчинился.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Пайарыкском районе Самаркандской области около 12:00 24 мая водитель автомобиля "Дамас" насмерть сбил инспектора дорожно-патрульной службы, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Сотрудник Иброхим Нишонов пытался остановить нарушителя, который разговаривал за рулем по телефону, но мужчина не подчинился и намеренно наехал на сотрудника. Нишонов скончался в больнице.

Полиция выяснила личность преступника, им оказался С.Ш. Его задержали, следствие продолжается.

Согласно статье 260 Уголовного кодекса Узбекистана, нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, морского речного или воздушного транспорта, которое влечет смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

За умышленное убийство положено лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.