Продавцы-узбекистанцы напали на полицейского в Казани

Сотрудники исполкома под руководством полицейского производили снос незаконно установленных палаток, однако продавцы были против и стали толкать правоохранителя, после чего скрылись с места.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело о нападении продавцов незаконно установленных в Казани торговых палаток на полицейского.

Сотрудник правоохранительных органов занимался делом о сносе незаконного установленного павильона.

В четверг днем в соцсетях появилось видео, снятое очевидцами, на кадрах которого несколько мужчин обступают полицейского возле торгового павильона, толкают его, а через некоторое время расходятся. Установлены личности двоих нападавших. Они оба - граждане Узбекистана.

"Утром 24 мая у дома по улице Зорге в городе Казани четверо неустановленных лиц применили насилие в отношении участкового уполномоченного отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", - говорится в сообщении СК России по Татарстану.

По версии следствия, сотрудники исполкома города в сопровождении полицейского производили снос незаконно установленных торговых палаток. Присутствовавшие при этом продавцы стали выражать негодование, а когда полицейский попытался их успокоить, начали толкать его и хватать за форму, после чего скрылись.