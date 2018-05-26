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Разбитое стекло, фото из архива

Под Самаркандом водитель намеренно сбил инспектора ДПС

CC0 / Unsplash / Destruction
Происшествия
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Водитель, разговаривая за рулем по телефону, сбил сотрудника ДПС. От полученных травм инспектор Иброхим Нишонов скончался в больнице.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Инцидент произошел в четверг, 24 мая, в Пайарыкском районе Самаркандской области.

Патрулируя улицу, инспектор ДПС Иброхим Нишонов увидел водителя автомобиля марки Damas, который во время управления разговаривал по мобильному телефону. Инспектор дал указание остановиться.

"Однако водитель не подчинился требованию сотрудника и продолжил движение. Совершив наезд на рядового Нишонова, он скрылся с места происшествия", — сообщает пресс-служба МВД республики.

В результате И.Нишонов от полученных травм скончался в больнице.

Владелец Damas С.Ш. был задержан. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося, ведется следствие.

Теги:
Самаркандская область



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