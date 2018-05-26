21:25 26 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 29°C
Прямой эфир
  • EUR9396.79
  • RUB128.37
  • USD7997.95
Поиск
Руки в наручниках

Узбекистанец пытался попасть на территорию России в баке для воды

© fotolia
Происшествия
Получить короткую ссылку
16 0 0

Помочь нелегально пересечь границу гражданину Узбекистана предложил его же соотечественник.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области вынес приговор мужчине, который помогал иностранцам незаконно пересекать границу. Граждан Узбекистана и Республики Бангладеш он спрятал в баках для воды и технологических полостях железнодорожного вагона.

Исправительные колонии
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Узбекистанца приговорили к колонии за незаконный переход границы с РФ
Пограничники арестовали нарушителей в апреле на станции Илецк во время пересечения российско-казахстанской границы. Выяснилось, что такую переправу организовал узбекистанец.

Как уточняет пресс-служба суда, за свои услуги мужчина брал деньги с иностранцев, которые не имела разрешения на въезд в РФ.

В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью и раскаялся в содеянном. В результате суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Теги:
Нелегальная миграция, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Авария на Формула 1 в Баку
    Отложенный старт

    Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.

  • Утка с утятами, архивное фото
    Утиные истории

    В Гомеле утята чуть не угодили под колеса поворачивающего автомобиля, но благодаря помощи спасателя остались целыми и невредимыми.

  • Медея Ченгелия
    Прощание со школой

    В день Последнего звонка в Министерстве образования Абхазии подвели итоги учебного года и рассказали об успехах будущих выпускников.

  • Встреча Премьер-министра РА Сержа Саргсяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна (22 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Я остаюсь!

    Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.

  • Улица имени Джохара Дудаева
    Спорная топонимика

    "Объединение против нацизма" Латвии обратилось к председателю Рижской думы Нилу Ушакову с просьбой переименовать улицу Джохара Дудаева.

  • Дни уличной музыки в Вильнюсе
    Литва туристическая

    До начала летнего сезона Литву посетило небывалое количество туристов – большинство путешественников приезжают из России и Беларуси.

  • Сильный град
    На всякий пожарный

    Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы решила, сколько денег будет потрачено на ликвидацию последствий ЧП и внештатных ситуаций.

  • Памятная церемония в Йыгевесте, посвященная 200-летию со дня смерти Барклая-де-Толли
    В память о фельдмаршале

    Эстонские чиновники и российские дипломаты почтили память русского полководца Михаила Барклая-де-Толли на церемонии у мавзолея генерал-фельдмаршала.

  • Село Арцеу
    Граница на замке

    Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Chelsea Flower Show - Цветочное шоу Челси
Ежегодное садово-цветочное чудо: в Челси прошло Chelsea Flower Show
Официальный гимн ЧМ-2018 по футболу в России, видео
Как звучит гимн ЧМ-2018: композиция появилась в сети
Сабир Рахимов: жизнь и подвиги железного генерала
Сабир Рахимов: жизнь и подвиги "железного генерала"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054