Узбекистанец пытался попасть на территорию России в баке для воды

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области вынес приговор мужчине, который помогал иностранцам незаконно пересекать границу. Граждан Узбекистана и Республики Бангладеш он спрятал в баках для воды и технологических полостях железнодорожного вагона.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Узбекистанца приговорили к колонии за незаконный переход границы с РФ

Пограничники арестовали нарушителей в апреле на станции Илецк во время пересечения российско-казахстанской границы. Выяснилось, что такую переправу организовал узбекистанец.

Как уточняет пресс-служба суда, за свои услуги мужчина брал деньги с иностранцев, которые не имела разрешения на въезд в РФ.

В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью и раскаялся в содеянном. В результате суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием наказания в колонии-поселении.