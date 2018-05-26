Узбекистанец пытался попасть на территорию России в баке для воды

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области вынес приговор мужчине, который помогал иностранцам незаконно пересекать границу. Граждан Узбекистана и Республики Бангладеш он спрятал в баках для воды и технологических полостях железнодорожного вагона.
Как уточняет пресс-служба суда, за свои услуги мужчина брал деньги с иностранцев, которые не имела разрешения на въезд в РФ.
В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью и раскаялся в содеянном. В результате суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием наказания в колонии-поселении.