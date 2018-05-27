Вандал, повредивший картину в Третьяковке, оказался выходцем из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Вандал, повредивший картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее в Москве, оказался выходцем из Узбекистана.
На днях сотрудники полиции арестовали 37-летнего Игоря Подпорина, который металлической стойкой ограждения разбил стекло картины и испортил полотно. Правоохранители завели уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия. Мужчине может грозить штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на три года.
Последние полгода Игорю пришлось ухаживать за больными родителями, что, по мнению брата, оказало влияние на его психику и привело к произошедшему в Третьяковке.