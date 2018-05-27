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Подозреваемый в порче картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Третьяковской галерее Игорь Подпорин

Вандал, повредивший картину в Третьяковке, оказался выходцем из Узбекистана

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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В 90-е годы семья задержанного переехала из Узбекистана в село Александровка Воронежской области, где Игорь Подпорин работал скотником на ферме.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Вандал, повредивший картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее в Москве, оказался выходцем из Узбекистана.

На днях сотрудники полиции арестовали 37-летнего Игоря Подпорина, который металлической стойкой ограждения разбил стекло картины и испортил полотно. Правоохранители завели уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия. Мужчине может грозить штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на три года.

Избрание меры пресечения И. Подпорину за повреждение картины в Третьяковской галерее
© Sputnik / Евгений Одиноков
Избрание меры пресечения И. Подпорину за повреждение картины в Третьяковской галерее
Корреспондент газеты "Московский комсомолец" пообщался с братом задержанного Виталием Подпориным. По словам собеседника "МК", его семья в 90-е годы переехала из Узбекистана в село Александровка Воронежской области. Игорь нашел работу в селе, а Виталий уехал покорять столицу.

Последние полгода Игорю пришлось ухаживать за больными родителями, что, по мнению брата, оказало влияние на его психику и привело к произошедшему в Третьяковке.

Теги:
вандализм, картины, Москва



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