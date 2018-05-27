Вандал, повредивший картину в Третьяковке, оказался выходцем из Узбекистана

В 90-е годы семья задержанного переехала из Узбекистана в село Александровка Воронежской области, где Игорь Подпорин работал скотником на ферме.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Вандал, повредивший картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее в Москве, оказался выходцем из Узбекистана.

На днях сотрудники полиции арестовали 37-летнего Игоря Подпорина, который металлической стойкой ограждения разбил стекло картины и испортил полотно. Правоохранители завели уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия. Мужчине может грозить штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на три года.

© Sputnik / Евгений Одиноков Избрание меры пресечения И. Подпорину за повреждение картины в Третьяковской галерее

Корреспондент газеты "Московский комсомолец" пообщался с братом задержанного Виталием Подпориным. По словам собеседника "МК", его семья в 90-е годы переехала из Узбекистана в село Александровка Воронежской области. Игорь нашел работу в селе, а Виталий уехал покорять столицу.

Последние полгода Игорю пришлось ухаживать за больными родителями, что, по мнению брата, оказало влияние на его психику и привело к произошедшему в Третьяковке.