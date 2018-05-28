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Милиция

В Кашкадарье столкнулись автомобили Nexia: три человека погибли

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Кроме того, 27 мая в Навои в результате ДТП с участием Spark и грузовика ГАЗ-53 скончались водитель и пассажир.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В воскресенье, 27 мая, в Узбекистане произошло сразу два инцидента на дороге – в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области и в Нуратинском районе Навойиской области, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

На 73-м километре автодороги Чиракчи - Яккабог - Кукдала - Шурбазар в Кашакадарье автомобиль Nexia столкнулся на встречной полосе с другим авто той же марки. В результате ДТП водитель первого автомобиля и двое пассажиров скончались на месте, третьего пассажира госпитализировали.

Рейд сотрудников УБДД Ташкента
© UzNews.uz
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Водителю второго легкового автомобиля и пассажиру оказали первую помощь прибывшие на место врачи, еще двух пассажирок экстренно доставили в больницу.

Кроме того, как уточняется в сообщении милиции, в тот же день на 65-м километре автодороги Нурата - Кизилчи в Нуратинском районе Навойиской области после столкновения автомобиля Spark с грузовиком ГАЗ-53 скончались водитель и пассажир легковушки.

Напомним, что в мае в Узбекистане усилили административную ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, в том числе увеличили штрафы для водителей.

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Теги:
Дорожно-транспортное происшествие, полиция, дорога



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