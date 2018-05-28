Мошенник обещал устроить в педуниверситет за 6 тысяч долларов и скрылся

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Тема о том, как поступить в ВУЗ и как договориться об этом обостряется, ближе к дате проведения экзаменов.Podrobno.uz. Они установили, что гражданин Б., выдав себя за преподавателя естественных наук Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами, пообещал гражданке Ф. зачислить в Национальный университет Узбекистана через высокопоставленных должностных лиц университета. Этот гражданин Б. путем мошенничества получил 6000 долларов.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, по данному факту в отношении гражданина Б. возбуждено уголовное дело и ведутся следственные действия.