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Студенты в аудитории

Мошенник обещал устроить в педуниверситет за 6 тысяч долларов и скрылся

© Sputnik / Игорь Зарембо
Происшествия
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Гражданин Б. выдал себя за преподавателя естественных наук и пообещал маме абитуриента зачислить его в вуз, однако оказался мошенником. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Тема о том, как поступить в ВУЗ и как договориться об этом обостряется, ближе к дате проведения экзаменов.

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Сотрудники Ташкентского городского управления Департамента провели доследственную проверку, передает Podrobno.uz. Они установили, что гражданин Б., выдав себя за преподавателя естественных наук Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами, пообещал гражданке Ф. зачислить в Национальный университет Узбекистана через высокопоставленных должностных лиц университета. Этот гражданин Б. путем мошенничества получил 6000 долларов.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, по данному факту в отношении гражданина Б. возбуждено уголовное дело и ведутся следственные действия.




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