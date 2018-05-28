В одном из районов Ташкента нашли мумифицированный труп женщины

Признаков насильственной смерти при первичном осмотре обнаружено не было.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В одном из районов Ташкента в субботу был обнаружен мумифицированный труп женщины, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"26 мая при демонтаже гаражей на массиве Ц-13 был обнаружен мумифицированный труп женщины. Признаков насильственной смерти при первичном осмотре обнаружено не было. Сейчас правоохранительные органы ведут работу по установлению личности погибшей. Предположительно, женщина не имела постоянного места жительства", — сообщили в ГУВД.

Напомним, что недавно правоохранители обнаружили на берегу реки Чирчик расчлененный труп девушки, упакованный в полиэтиленовые мешки. В ходе расследования выяснилось, что тело принадлежит гражданке Н.М., работавшей в салоне красоты Abror style в Сергелийском районе Ташкента.

Она пропала без вести 16 февраля 2018 года. Тогда, по словам свидетелей, она вышла из салона с незнакомой женщиной и ушла в неизвестном направлении. Убийцей оказалась гражданка М.А, которая в ходе скандала облила лицо Н.М. уксусной кислотой, ударила ее ножом в плечо и шею, а затем расчленила тело топором.